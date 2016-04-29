Глава компании, строившей российский космодром "Восточный", получил 3 года колонии

"Тихоокеанская мостостроительная компания" выступала в качестве субподрядчика строительства российского космодрома "Восточный", передает Би-би-си.

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Весной 2015 года сотрудники ТМК, занятые на строительстве космодрома "Восточный", написали на крышах своих бытовок своеобразное послание президенту Владимиру Путину с просьбой выплатить им долги по зарплате.

По данным следствия, Нестеренко вместе с главой совета директоров ТМК Сергеем Юдиным похитил почти 104,5 млн руб. предприятия, используя фирмы-однодневки.

Против Игоря Нестеренко ранее было возбуждено еще одно уголовное дело по статье "невыплата зарплаты", приговор по которому еще не вынесен.

22 апреля прокуратура Приморского края сообщила о том, что задолженность ТМК по зарплате перед рабочими превысила 124 млн руб. ($1,9 млн).

Президент РФ Владимир Путин, приехавший на "Восточный" для наблюдения за первым пускомракеты-носителя, сообщил, что в связи с нарушениями при строительстве космодрома возбуждено 6 уголовных дел.