В Одессу прибыли несколько подразделений "Альфы" из зоны АТО.

Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук в эфире "112 Украина".

Он отметил, что создан оперативный штаб, который взаимодействует с другими правоохранителями, введен в действие план контрразведывательных мероприятий.

"Учитывая возможную подготовку к насильственным действиям и беспорядкам в Одессе на майские праздники пророссийскими силами, глава СБУ принял решение о том, чтобы дополнительно направить из района АТО в Одессу боевые подразделения. Это несколько подразделений "Шайтанбата". Это одно из управлений центра спецопераций "Альфа", которое постоянно дислоцируется в зоне АТО и непосредственно участвует в боевых операциях. Их называют "хирургами войны". Они будут находиться на праздники на боевом дежурстве, а в случае появления какой-либо дополнительной информации о возможных угрозах будут безотлагательно на нее реагировать", - сообщил Ткачук.

Также, по его словам, во время обысков у активистов Куликово поля в Одессе были найдены большие объемы агитационной продукции - баннеры и плакаты, которые содержали антиукраинские призывы и которые планировали использовать на майские праздники.

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Как сообщал УНИАН, охранять правопорядок в Одессе во время майских мероприятий будут более 3 тыс. правоохранителей, в том числе 400 бойцов Нацгвардии.

По данным полиции, 2 мая вход на Куликово поле будет возможен только через металлоискатели (рамки).