Лукашенко выразил глубокие соболезнования Ющенко

09:20, 29 июля 2008
Политика
938 0

А также родным и близким погибших

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, родным и близким погибших в результате наводнения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы Белорусского государства.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято известие о наводнении в западном регионе Украины, повлекшем человеческие жертвы», - говорится в соболезновании.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter