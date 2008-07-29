Лукашенко выразил глубокие соболезнования Ющенко
09:20, 29 июля 2008Политика
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А также родным и близким погибших
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, родным и близким погибших в результате наводнения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы Белорусского государства.
«В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято известие о наводнении в западном регионе Украины, повлекшем человеческие жертвы», - говорится в соболезновании.
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