Обвинения против Логвинского связаны с его разоблачениями активов пророссийских сепаратистов в Украине - Джемилев
Обвинения против депутата от "Народного фронта", представителя Меджлиса в ВР Георгия Логвинского связаны с его деятельностью по поиску и разоблачению активов пророссийских сепаратистов, которые несмотря на вооруженную агрессию РФ, продолжают вести бизнес на территории Украины.
Об этом уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Джемилев сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.
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"Логвинского я знаю много лет, как очень порядочного человека и порядочного бизнесмена. Он, действительно, разворачивает активную положительную деятельность в плане разоблачения и поиска активов сепаратистов, которые на сегодняшний день продолжают свою деятельность на территории материковой части Украины, что вызывает у них очень большую ярость и раздражение, и они включают здесь свои методы, в том числе и угрозы. Насколько мне известно, вот эта водочная компания (Черкасский ликеро-водочный завод - ред.), принадлежит так называемому главе Госсовета оккупированного Крыма Константинову. Я знаю, что они через какие-то издания пытались компромат на него (Логвинского - ред.) публиковать, некоторые отказывались, другие брали деньги, а затем приходили к Логвинскому и говорили: "Вот нам дают столько денег, чтоб мы про тебя гадости написали, а если ты дашь больше - то мы не напишем". Ну, Логвинский их, конечно, посылал куда подальше. Но, тем не менее, эта кампания по его дискредитации продолжается" - отметил лидер крымских татар.
Как известно, обвинения против Логвинского исходят со стороны народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, который утверждает, что Логвинский отобрал Черкасский ликеро-водочный завод у французских инвесторов.
"Я не знаю, какова роль Лещенко... С одной стороны, вроде нормальный журналист, но такая скандальность, чувствуется какая-то очень большая недобропорядочность у человека. Кроме того, известно, что с заключением этого очень невыгодного и предательского контракта с РФ на поставки электроэнергии в Крым, имеющего явные признаки коррупции, связан российский олигарх Григоришин. Мы перекрыли поставки, и это, конечно, вызвало раздражение со стороны Григоришина. А издание, где работает Лещенко, я слышал, что принадлежит Григоришину. Хотя, с точностью я не могу это утверждать, потому что не удалось выяснить подробности. Поэтому какая-то связь в этом есть. Я одно могу сказать, что в течение многих лет я работаю с Логвинским и рекомендован он в Верховную Раду именно от Меджлиса крымско-татарского народа", - отметил Джемилев.
Напомним, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвиняет депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского в захвате Черкасского ликеро-водочного завода. Сам Логвинский называет обвинения со стороны Лещенко "местью за принципиальную политическую позицию относительно аннексии Россией Крыма и репрессий в отношении крымскотатарского Меджлиса". По его словам, ситуация вокруг Черкасского ликеро-водочного завода является эпизодом обычного корпоративного спора.