Обвинения против Логвинского связаны с его разоблачениями активов пророссийских сепаратистов в Украине - Джемилев

Об этом уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Джемилев сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

Читайте такжеМеджлису необходимо дать статус государственного органа Украины, законопроект готовится - депутат

"Логвинского я знаю много лет, как очень порядочного человека и порядочного бизнесмена. Он, действительно, разворачивает активную положительную деятельность в плане разоблачения и поиска активов сепаратистов, которые на сегодняшний день продолжают свою деятельность на территории материковой части Украины, что вызывает у них очень большую ярость и раздражение, и они включают здесь свои методы, в том числе и угрозы. Насколько мне известно, вот эта водочная компания (Черкасский ликеро-водочный завод - ред.), принадлежит так называемому главе Госсовета оккупированного Крыма Константинову. Я знаю, что они через какие-то издания пытались компромат на него (Логвинского - ред.) публиковать, некоторые отказывались, другие брали деньги, а затем приходили к Логвинскому и говорили: "Вот нам дают столько денег, чтоб мы про тебя гадости написали, а если ты дашь больше - то мы не напишем". Ну, Логвинский их, конечно, посылал куда подальше. Но, тем не менее, эта кампания по его дискредитации продолжается" - отметил лидер крымских татар.

Как известно, обвинения против Логвинского исходят со стороны народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, который утверждает, что Логвинский отобрал Черкасский ликеро-водочный завод у французских инвесторов.

"Я не знаю, какова роль Лещенко... С одной стороны, вроде нормальный журналист, но такая скандальность, чувствуется какая-то очень большая недобропорядочность у человека. Кроме того, известно, что с заключением этого очень невыгодного и предательского контракта с РФ на поставки электроэнергии в Крым, имеющего явные признаки коррупции, связан российский олигарх Григоришин. Мы перекрыли поставки, и это, конечно, вызвало раздражение со стороны Григоришина. А издание, где работает Лещенко, я слышал, что принадлежит Григоришину. Хотя, с точностью я не могу это утверждать, потому что не удалось выяснить подробности. Поэтому какая-то связь в этом есть. Я одно могу сказать, что в течение многих лет я работаю с Логвинским и рекомендован он в Верховную Раду именно от Меджлиса крымско-татарского народа", - отметил Джемилев.

Напомним, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обвиняет депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского в захвате Черкасского ликеро-водочного завода. Сам Логвинский называет обвинения со стороны Лещенко "местью за принципиальную политическую позицию относительно аннексии Россией Крыма и репрессий в отношении крымскотатарского Меджлиса". По его словам, ситуация вокруг Черкасского ликеро-водочного завода является эпизодом обычного корпоративного спора.