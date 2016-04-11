Ложкин отказался идти в Кабмин, на пост первого вице-премьера обсуждается Ковальчук - Гончаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" сказал заместитель ее лидера Алексей Гончаренко.

“Мы имеем ответ Бориса Ложкина, что он отказывается идти в Кабинет министров”, - сказал депутат.

На должность первого вице-премьера, отметил он, обсуждалась кандидатура Виталия Ковальчука.

Решение по этому вопросу не принималось, добавил он.

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“Решение мы не принимали ни по одной кадровой позиции. Потому что все эти кадровые позиции должны идти от премьер-министра, а сегодняшний кандидат в премьер-министры — это Владимир Гройсман, - другого у нас кандидата нет, - мы с ним еще не согласовали. Наши предложения на эту минуту не совпадают. У него есть свое видение, а у фракции “Народный фронт” и фракции “БПП” есть свое видение”, - сказал Гончаренко.

Кроме того, он сообщил, что “на министра финансов Александра Данилюка обсуждалась кандидатура... министра экономики — Юлия Ковалив проговаривалась".

В отношении министра инфраструктуры депутат отметил, что “это квота “Народного фронта”, а в отношении министра здравоохранения - что “нет на данный момент решения”.

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