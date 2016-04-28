МИД предупредил украинцев об опасности поездок в Россию

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины.

В частности, отмечается отсутствие гуманного отношения к украинцам со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимой с человеческим достоинством поведения, применение к украинцам недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе - пыток.

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Кроме того, в последнее время участились случаи задержания/ареста граждан Украины, среди личных вещей которых якобы обнаружены посторонние предметы, в т.ч. наркотические вещества, "подброшенные" третьими лицами во время их въезда или пребывания на территории РФ.

"В связи с этим с целью избежания неправомерного лишения свободы в подобных случаях необходимо проявлять бдительность и внимательность в контактах с любыми посторонними лицами, в т.ч. с должностными лицами РФ, уполномоченных проводить таможенный, паспортный и все другие виды контроля", - объяснили ситуацию в МИД.

Поэтому Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины при планировании поездок в Российскую Федерацию реально оценивать существующие риски и существующие угрозы и тщательно взвешивать необходимость в осуществлении таких путешествий.

Напомним, что на украинско-российской границе сестра Надежды Савченко Вера пробыла шесть часов.

В течение этого времени ее пытались уговорить выйти из машины и проехать в полицейский участок для допроса. Через час после приезда консулов ей вернули паспорт.