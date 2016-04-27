Германия просит ОБСЕ подумать над улучшением безопасности во время выборов на Донбассе без вооруженной миссии

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер в ответ на сообщение о планах размещения вооруженной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

В заявлении отмечается, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сейчас работает в Украине, является гражданской и невооруженной миссией. Решение о ее размещении было принято 57 государствами-членами ОБСЕ, и в этой связи сказано, что ни Германия, ни Франция не привлечены к участию в какой-либо договоренности по изменению гражданского характера миссии как в рамках ОБСЕ, так и в "нормандском формате".

"Это правда, что мы, согласно нашей компетенции как председательствующей страны в ОБСЕ и после консультаций в рамках "нормандского формата", попросили секретариат (ОБСЕ) разработать варианты для улучшения безопасности во время запланированных местных выборов. Сейчас довольно рано говорить, какими будут результаты", - подчеркнул спикер.

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Также в заявлении говорится, что не имея цели и желания опережать любое решение, "мы можем сказать, что считаем на данный момент это сложным вопросом, чтобы представить, каким образом вооруженная миссия ОБСЕ может предположительно выглядеть, чтобы иметь задачи эффективного обеспечения безопасности выборов в сепаратистских районах и усиления безопасности наблюдателей ОБСЕ".

В документе отмечается, что ОБСЕ в настоящее время не имеет прецедента по созданию вооруженной миссии, поэтому гражданский характер миссии является особо важным свойством наблюдательных миссий ОБСЕ, которые требуют согласия конфликтующих сторон для функционирования.

"Когда вы принимаете идею вооруженной миссии до ее логического начала, это нарушает целый ряд тяжелых правовых, политических, практических и военных вопросов", - говорится в заявлении.

"Мы планируем организовать еще одну встречу в "нормандском формате" в ближайшем будущем, к которой должны были бы присоединиться министры иностранных дел. Встреча такого типа будет правильной возможностью поднять все эти вопросы, касающиеся наблюдательных миссий ОБСЕ, для обсуждения среди партнеров "нормандского формата", - добавили в МИД Германии.

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