Освобождение заложников должно стать ключевой темой для контактной группы в Минске 29 апреля - Геращенко

Об этом сообщила журналистам представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Считаю, что тема освобождения заложников, ответственность боевиков за срыв освобождения заложников к Пасхе должна стать ключевой проблематикой Трехсторонней контактной группы в Минске 29 апреля, и также во время всех встреч в "нормандском формате", - сказала Геращенко.

Она убеждена, что шантаж Украины заложниками является нарушением международного гуманитарного права и "выходит за рамки не только здравого смысла, морали, но и элементарных человеческих качеств".

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Как сообщал УНИАН, сегодня Геращенко заявила, что в заложниках боевиков на оккупированной территории Донбасса остаются 115 граждан Украины.

20 апреля Геращенко заявила, что Украина готова передать контролируемым Россией боевикам 50 лиц для обмена на 25 украинских заложников. При этом украинская сторона предлагала провести эту операцию до пасхальных праздников.

Также сегодня после заседания в Минске гуманитарной подгруппы Геращенко сообщила, что переговорщики от "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" срывают переговоры об обмене заложниками.

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