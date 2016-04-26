МВФ готов сотрудничать с Украиной и далее, но предостерегает от сворачивания реформ - депутат

Как сообщает пресс-служба НФ, об этом Кодола заявил, комментируя заявления первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

"Те позитивные изменения, о которых говорит господин Липтон, заложили фундамент для дальнейшего роста нашей экономики", - подчеркнул народный депутат.

"МВФ готов сотрудничать с Украиной и в дальнейшем, однако предостерегает от торможения или сворачивание реформ. И это очень важный сигнал для нового правительства", - добавил Кодола.

По его словам, положительные оценки МВФ полностью опровергают обвинения в адрес правительства Яценюка.

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"Что бы ни говорили популисты, но стандарты МВФ – самые высокие в мире критерии эффективности, прозрачности и стабильности государственных финансов. Господин Липтон отметил уверенное движение Украины к энергетической независимости, выход нашего государства из финансового кризиса, стабилизацию страны и восстановление конкурентоспособности. Это то, что необходимо новому правительству для осуществления эффективного управления экономикой страны", - сказал Кодола.

По его словам, в "Народном фронте" очень надеются, что украинские политики прислушаются к этим оценкам и прекратят дестабилизировать ситуацию.

"От этого зависит и продолжение реформ, и дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими партнерами Украины", - резюмировал Кодола.

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