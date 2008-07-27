Тимошенко прервала лечение и вылетела на Западную Украину
11:01, 27 июля 2008Политика
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Премьер будет руководить работой комиссии
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела в Западную Украину и будет руководить работой правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО прервала лечение, чтобы лично координировать ход спасательных работ в западных областях Украины.
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