Тимошенко прервала лечение и вылетела на Западную Украину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела в Западную Украину и будет руководить работой правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО прервала лечение, чтобы лично координировать ход спасательных работ в западных областях Украины.