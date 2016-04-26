Порошенко ввел в состав Нацсовета реформ Миклоша и Бальцеровича

Текст соответствующего указа от 25 апреля опубликован на сайте президента.

Согласно указу, в состав Национального совета реформ, который принимает участие в его работе по всем вопросам, введен первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук.

Также в состав членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, по согласию вводятся министр финансов Словацкой Республики в 2002-2006 и 2010-2012 годах Иван Миклош и советник президента Украины, представитель президента в Кабинете министров Лешек Бальцерович.

Читайте такжеАвтор "польского экономического чуда" обещает привлечь в Украину иностранных инвесторовКак сообщал УНИАН, Порошенко 22 апреля назначил своим представителем в Кабинете министров экс-вице-премьера, экс-министра финансов, автора "польского экономического чуда" Бальцеровича. Также он назначен советником президента Украины и сопредседателем Группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине.

Еще одним сопредседателем группы будет экс-вице-премьер Словакии Миклош, который одновременно будет руководить группой советников премьер-министра Украины.

Бальцерович пригласил в группу Ежи Миллера (экс-глава МВД Польши) и Мирослава Чеха (польский политик украинского происхождения, экс-депутат Сейма, журналист).