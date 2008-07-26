Алексий в Борисполе сразу же напомнил о "крещении киевлян в Днепре"

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ ІІ, прибывший в Киев на празднование 1020-летия Крещения Руси, призвал дорожить духовным единством народов России, Украины и Беларуси.

"Надо ценить это великое благо единения, которое мы имеем, дорожить единством между нашими братскими славянскими народами", - сказал АЛЕКСИЙ ІІ на брифинге после прилета в в аэропорту "Борисполь".

"Мы здесь для того, чтобы согласие и единство были среди нас", - отметил Патріарх Московский и всея Руси.

АЛЕКСИЙ ІІ поздравил всех православных жителей Украины, всех киевлян с 1020-летием Крещения Руси.

"Наша мысль невольно переносится к тому событию - крещению киевлян в Днепре, которое произошло 1020 лет назад", - сказал он.

АЛЕКСИЙ ІІ напомнил, что 20 лет назад отмечался 1000-летний юбилей Крещения Руси, и, оглянувшись на прошедшие 20 лет, можно увидеть, как изменилась церковная жизнь, сколько людей обрели веру.

По его словам, надо благодарить Господа за то, что эти 20 лет славянские народы, крещенные в киевской купели, сохраняли духовное единство.

Патриарх Московский и всея Руси особо отметил, что множество православных верующих в Украине, в России и Белоруссии сегодня вспоминают знаменательную дату 1020-летия Крещения Руси.

"Рад, что в день памяти святого равноапостольного князя Владимира в Киево-Печерской лавре мы вместе совершим богослужение и возблагодарим Господа за все его милости, и будем молиться, чтобы благословение Божие было неотступно от всех нас, чтобы мы как драгоценный дар хранили святую православную веру", - заключил АЛЕКСИЙ ІІ.