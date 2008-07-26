Подарок для украинского народа Варфоломей отдал Ющенко

Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I подарил украинскому народу икону Святого Андрея.

Как передает корреспондент УНИАН, ВАРФОЛОМЕЙ I этот подарок, а также Мозаику с изображением Доброго Пастора передал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО во время официальной церемонии открытия галереи выдающихся деятелей Украины в Украинском доме.

«Первый подарок – это икона Святого Андрея, который много сделал и для церкви Константинополя и история которого тесно связана с историей Киева», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ I.

По его словам, икона была выполнена на горе Афон.

ВАРФОЛОМЕЙ I также сообщил, что Мозаика с изображением Доброго Пастора выполнена в Италии и привезена через Константинополь в Киев.

«Эта мозаика имеет символическое значение, принимая во внимание празднование (1020-летие Крещения Киевской Руси – УНИАН)», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ I.

Президент Украины и Вселенский Патриарх получили первые экземпляры юбилейной монеты, выпущенной Национальным банком Украины по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси. Кроме того, В.ЮЩЕНКО и ВАРФОЛОМЕЙ I погасили специальные конверты с оригиналами марок, посвященных этой дате.