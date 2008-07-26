Варфоломей I отслужил панихиду по жертвам Голодомора

В Киеве на Михайловской площади началась панихида по умершим от Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, панихида проходит с участием Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его семьи, Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, представителей православных церквей Украины, политических и общественных деятелей, членов правительства.

Сразу по завершении торжественных мероприятий на Софийской площади по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси участники торжеств перешли на Михайловскую площадь, где установлен памятный знак погибшим во время Голодомора. Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I, Президент Украины В.Ющенко и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО, Председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК поставили к памятнику корзины со «свечами памяти». Аналогичные «свечи памяти» поставили представители иностранных церквей. После минутой молчания почтили память погибших во время Голодомора. После чего ВАРФОЛОМЕЙ I отслужил панихиду. Панихида завершилась церковными перезвонами.

Как сообщал УНИАН, во время Голодомора 1932-1933 годов умершими считаются по меньшей мере 8 млн. украинцев.