Турчинов подозревает Секретариат Президента в поддержке рейдерства

Рейдеры в Украине эффективно работают только тогда, когда их поддерживают представители власти.

Такое мнение в своем комментарии, предоставленном УНИАН, высказал новый председатель Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

«Рейдеры эффективно работают только тогда, когда их поддерживают в высоких кабинетах, в частности в Секретариате Президента», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Также досадно, по мнению А.ТУРЧИНОВА, что рейдерские атаки «очень часто прикрывают противоправные решения судов, что, безусловно, компрометирует независимую судебную ветвь власти». Именно поэтому задачей комиссии является отработать совместные мероприятия вместе с руководством судебной ветви власти и изменения в действующее законодательство.

Как сообщал УНИАН, 23 июля этого года Кабинет Министров Украины утвердил первого вице-премьер-министра А.ТУРЧИНОВА председателем Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.

Напомним, что Межведомственная комиссия по борьбе с рейдерством была создана в феврале 2007 года и во время работы Кабинета Министров Виктора ЯНУКОВИЧА ее возглавлял первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.