Тимошенко распорядилась установить в Швеции памятник Мазепе

Кабинет Министров Украины распоряжением № 994-р от 23 июля 2008 года внес изменения в план мероприятий по подготовке и отмечанию 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украинско-шведского союза.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, Кабинет Министров поручил Министерству иностранных дел и Министерству культуры и туризма на протяжении 2009 года проработать вопрос об установлении монумента гетману Ивану Мазепе и увековечении памяти его соратников в Королевстве Швеция и внести в установленном порядке на рассмотрение правительства соответствующие предложения.

Правительство также поручило Минтранссвязи обеспечить во втором полугодии 2008 года и в 2009 году выпуск и введение в обращение почтовых марок и конвертов, посвященных 300-летию Полтавской битвы.

Кроме того, правительство предлагает Национальному Банку в третьем квартале 2008 года изготовить памятную монету “Украинско-шведские военно-политические союзы XVII-XVIII веков”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением № 567-р от 2 апреля 2008 года создал Организационный комитет по подготовке и отмечанию 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украинско-шведского союза.

Оргкомитет возглавляет вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

В то же время этим же распоряжением правительство утвердило план мероприятий по подготовке и отмечанию 300-летия Полтавской битвы. Он предусматривает проведение тематических занятий и выставок, подготовку теле- и радиопрограмм, ремонтно-реставрационных работ на объектах Государственного историко-культурного заповедника “Поле Полтавской битвы”, а также создание Музея украинского казачества в составе этого заповедника.

Планируется также провести в Полтавской области работы по реставрации редутов времен Полтавской битвы, сооружению обелисков и площадок для размещения палаточных городков туристов и объектов общественного питания, торговли, бытового, медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания.

Предусматривается, что в рамках отмечания 300-летия Полтавской битвы будет организован государственный визит Короля Швеции в Украину. В рамках визита предусматривается организовать в зале казацкой славы Государственного историко-культурного заповедника “Поле Полтавской битвы” экспозицию копий документов, которые касаются 300-летия событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Ивана Мазепы и заключением украинско-шведского союза.