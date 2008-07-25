Жвания говорит, что он - нормальный, и самоубийцей не будет

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС) призывает лидеров парламентских фракций опять создать Временную следственную комиссию в Верховной Раде относительно отравления кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я обращаюсь ко всем руководителям фракций ВР для того, чтобы создать следственную комиссию относительно отравления кандидата в Президенты ЮЩЕНКО», - сказал Д.ЖВАНИЯ. (УНИАН: ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО работала в ВР ІV созыва. ВСК возглавлял Владимир СИВКОВИЧ).

Он подчеркнул, что этот вопрос стал очень резонансным в Украине и за рубежом. По его мнению, должно быть до конца проведено следствие, которое четко ответит на вопрос, было или не было отравления Президента. По его мнению, в этом вопросе должно разобраться следствие, а не так, «что Президент давил на следствие и назначал виновных в этом деле».

Кроме этого, он заявил, что следственная группа Генпрокуратуры управляется напрямую из Секретариата Президента.

Он также уверен, что Президент будет нести ответственность за моральный ущерб, нанесенный ему и его семье, не только перед судом, но и перед лицом Господа.

«Я ничего не боюсь, у меня нет ни фобий, ни опасений, я могу смело смотреть в лицо своим детям», - сказал он, добавив, что этот вопрос касается не только его в В.ЮЩЕНКО, а и всей страны.

Д.ЖВАНИЯ также заметил, что не знает, когда и каким образом был отравлен В.ЮЩЕНКО, также этого не знает и следствие.

Он также добавил, что не против создания в парламенте ВСК, которая разберется с вопросами его гражданства.

В то же время, по мнению нардепа, дело относительно лишения его гражданства будет бесконечным. Жвания заверил, что Секретариат Президента никакими преследованиями не заставит его покинуть страну: "Я хочу заявить, что у меня вполне нормальное психическое состояние, и его "президентская" команда не заставит меня ни покончить жизнь самоубийством, ни уехать из страны, ни даже испугаться".

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание, и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Между тем, Д.ЖВАНИЯ, который во время избирательной кампании 2004 года входил в круг приближенных к В.ЮЩЕНКО лиц, в 2008 году стал публично говорить, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен диоксином. Он также заявил, что результаты анализов были фальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.

В свою очередь 24 июля В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве высказал мнение о причастности Д.ЖВАНИИ к его отравлению.

В частности, отвечая на вопрос, причастен ли, по его личному мнению, Д.ЖВАНИЯ к его отравлению, В.ЮЩЕНКО сказал: "Думаю, да. Это мягкая форма - хотел бы подчеркнуть, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".