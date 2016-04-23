Порошенко поручил Минобороны ускорить разработку положения о капелланстве (видео)

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет передал главе государства письмо Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в котором, в частности, содержится просьба ускорить утверждение Министерством обороны положения о капелланстве.

"Дам поручение об ускорении разработки положения о капелланах. Для меня важно, чтобы представители каждой церкви были среди капелланов. У каждого своя дорога к Богу. Я очень рассчитываю, что вы присоединитесь к формированию, а соответствующее поручение министру обороны будет дано", - ответил президент.

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Глава государства подчеркнул важность развития института капелланства в Вооруженных Силах и других силовых структурах. Президент напомнил, что украинская армия за последние два года существенно изменилась - значительную часть ВСУ сейчас составляют военные-контрактники, и намного улучшился морально-психологический климат. "Но роль капеллана и слова Божьего трудно переоценить. Тем церквам, которые занимают сейчас активную миссионерскую деятельность, имеют достаточное количество капелланов, большое спасибо, потому что российская агрессия против нашего государства, которая началась с незаконной аннексии Крыма и продолжилась на востоке Украины, сатанинские полчища, стали сложным испытанием для государства, для общества, для меня и для Церкви", - сказал Порошенко, отметив, что Украина это испытание с честью выдержала.

Президент выразил благодарность церквам и религиозным организациям, которые твердо стоят на защите Украины как богоугодному делу, приобщившись к всенародному волонтерскому движению по поддержке украинских военных и мирного населения. "Категорически не приемлю утверждения, что это гражданская война – оно, извините, от лукавого", - подчеркнул глава государства, отметив важность поддержки общественности и международного сообщества в борьбе Украины против российского агрессора.

Президент также сообщил, что решил подписать закон, предоставляющий религиозным организациям право учреждать учебные заведения.