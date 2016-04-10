РФ с начала апреля выделила на поддержку боевиков на Донбассе около 800 миллионов рублей - разведка

С начала апреля этого года Россия из собственного бюджета выделила на поддержку боевиков на Донбассе около 800 млн руб.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на стагнацию российской экономики, военно-политическое руководство Российской Федерации продолжает выделять из бюджета значительные средства для продолжения подрывной деятельности на временно оккупированных территориях востока Украины. Установлено, что в начале апреля с.г. из бюджета РФ поступило около 800 млн российских рублей", - отмечается в сообщении.

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В разведке отмечают, что из этой суммы 775 млн предназначается для удержания той части «административного аппарата и силовых структур» т. н. ДНР и ЛНР, где службу по контрактам с российской оккупационной властью проходят преимущественно местные жители; 25 млн предназначено для доминирования российской пропаганды: на приобретение телекоммуникационного оборудования для Донецкого областного радиотелевизионного передающего центра, станций-ретрансляторов Тореза и Горловки, а также для запуска проектов “цифрового вещания” в н.п. Стаханов, Красный Луч и Чернухино (на эти проекты предусмотрено 700 тыс.).

Кроме того, украинская разведка заявляет о раскрытии схемы финансовых махинаций с частью бюджета России, который выделяется на продолжение вооруженной агрессии против Украины и содержание временно оккупированных территорий Донбасса, созданная при непосредственном участии т.н. министров финансов “ЛНР” Е. Мануйлова и “ДНР” Е. Матющенко.

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В частности, для списания украденных средств активно используются проекты восстановления инфраструктуры населенных пунктов, которые находятся вплотную к зоне активных боевых действий с применением т. н. “револьверного” принципа (один объект может восстанавливаться несколько раз) и преднамеренных обстрелов “уже восстановленных” домов; 25% выделенных из российского бюджета средств возвращается в Москву российским коррумпированным чиновникам в виде “благодарности” за их помощь в получении и списании; еще 15-20% – разворовывается на местах местными функционерами; около 10% – предназначены сотрудникам ФСБ в качестве платы “за крышу”.