Варфоломей тет-а-тет раскрыл Ющенко вторую цель своего визита

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что визит Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I даст толчок для формирования единства православных церквей в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с ВАРФОЛОМЕЕМ I в формате тет-а-тет.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил деятельность Вселенского патриарха. «Ваш визит - это уважение для всех православных христиан Украины. Это мощный толчок для формирования единства и понимания православных церквей в Украине. Добро пожаловать в Украину», - сказал он.

В свою очередь, ВАРФОЛОМЕЙ I поблагодарил Президента Украины за прием на высоком уровне. Он заверил, что прибыл с добрыми эмоциями для того, чтобы достойно отметить 1020-летие Крещения Киевской Руси. «Мы хотим поздравить вас персонально, Украинское государство с тем, что вы решили праздновать на столь высоком уровне это событие», - сказал он.

ВАРФОЛОМЕЙ I подчеркнул, что Вселенский патриархат является отправной точкой православия и центром связей между всеми православными христианами в мире. По его словам, кроме празднования 1020-летия крещения Киевской Руси, целью визита является помощь сестринским церквам и привнесение мира и единства в украинское православие.