Порошенко: Местная власть имеет все возможности для развития регионов

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что местные бюджеты в 2015 году выросли по сравнению с 2014 г. на 42%. В I квартале по сравнению с I кварталом прошлого года доходы общего фонда местных бюджетов увеличились на 46%. В частности, в Запорожской области поступления налога на доходы физических лиц возросло на 58%, доходы от платы за землю увеличились на 57%.

Порошенко подчеркнул, что инициированная им децентрализация открывает новые возможности для ускорения развития региона. Эта реформа поддерживается также действующим главой правительства и парламентом. Громады получили права и деньги, однако «не следует забывать и о передаче ответственности». По словам президента, дополнительные средства - это возможность создания и строительства дорог, школ, больниц, освещение улиц.

Читайте такжеГройсман пояснил, чем децентрализация - один из пунктов антикризисного плана для Украины

Глава государства подчеркнул, что законодательно будут урегулированы направления использования этих средств. «Никто не будет эти деньги забирать. Я буду защитником финансового ресурса местного самоуправления. Однако, громады имеют право знать, каким образом формируются, тратятся бюджеты, каким образом учитываются позиции общества при принятии этих решений», - сказал президент.

Президент отметил работу оборонно-промышленного комплекса Запорожской области и выразил уверенность, что используя потенциал научно-конструкторской и производственной базы предприятий уже в ближайшее время удастся создать новый современный двигатель для украинского истребителя собственного производства.

Читайте такжеКличко: Необходимо более настойчиво отстаивать интересы местных общин в органах центральной власти

«Могу сказать, что только пять стран в мире имеют возможности создавать самолеты основываясь полностью на собственном производстве. Украина входит в эту пятерку наиболее развитых и высокотехнологичных стран мира», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ожидает в ближайшее время введение новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля режима прекращения огня, охраны отведенного вооружения, обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированных территорий и обеспечения контроля участка украинско-российской границы.