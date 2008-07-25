Луценко не одобряет поведение Жвании на допросах

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отказался прокомментировать заявление народного депутата Давида ЖВАНИИ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона») о требовании импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, подчеркнув, что такой комментарий с его стороны был бы «антигосударственным».

В то же время министр подчеркнул, что публичный конфликт между бывшими соратниками В.ЮЩЕНКО и Д.ЖВАНИЕЙ вредит государственным интересам Украины.

«Мне не нравятся политические, государственные, моральные аспекты этого конфликта. Он неприемлемый учитывая государственнический интерес. И как министр внутренних дел, который подчинен Президенту Украины, воздержусь от комментария относительно заявления Д.ЖВАНИИ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также заявил, что не одобряет поведение Д.ЖВАНИИ на допросах в Генпрокуратуре и его некорректные высказывания в адрес следователя.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Генеральная прокуратура заявила о провокационном противодействии Д.ЖВАНИИ расследованию дела о посягательстве на жизнь В.ЮЩЕНКО.

«Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО, – говорится в заявлении. – Сегодня, 23 июля 2008 года, на 10 час для допроса по данному уголовному делу в качестве свидетеля вызван народный депутат Д.ЖВАНИЯ. При этом в соответствии со ст. 85-2 УПК Украины допрос был запланирован провести с применением видеозаписи».

В Генпрокуратуре сообщили, что Д.ЖВАНИЯ прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры в 10.15 и сразу же в начале следственного действия, когда ему был поставлен вопрос об анкетных данных, в соответствии с требованиями ч.1 ст.85 и ч.4 ст.167 УПК Украины, он беспричинно, желая использовать любой искусственный повод для избежания допроса, злоупотребляя статусом народного депутата Украины, самовольно покинул помещение кабинета следователя. На неоднократные замечания следователя о незаконности и недопустимости таких действий Д.ЖВАНИЯ не отреагировал, и, пренебрегая требованиями Конституции, Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», от дальнейшего участия в следственном действии уклонился.

В Генпрокуратуре также заметили, что Д.ЖВАНИЯ позволяет себе многочисленнные, безосновательные заявления в средствах массовой информации об отсутствии факта отравления, однако систематически уклоняется от предоставления по этому поводу показаний и аргументации своей позиции при проведении следственных действий.

24 июля пресс-служба Д.ЖВАНИИ распространила заявление, в котором осуждается высказанное В.ЮЩЕНКО мнение о причастности Д.ЖВАНИИ к «никем не доказанному факту якобы его (Президента – УНИАНА) отравления».

В заявлении, в частности, говорится, что подобные действия В.ЮЩЕНКО ставят под сомнение его соответствие высокому посту Президента Украины, поскольку нарушение Конституции, в частности в части презумпции невиновности, является весомым основанием для начала процедуры импичмента главе государства.