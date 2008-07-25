Семенюк: конкурс по продаже Криворожстали закончится через 22 года

Отсутствие четкого и жесткого контроля со стороны государства за выполнением инвестиционных обязательств – это предоставление преимуществ победителю конкурса по сравнению с другими его участниками, и Фонд не может этого допустить.

Так председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прокомментировала ситуацию с ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог», сообщается в пресс-релизе СПУ, переданном УНИАН.

«Сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО говорит, что конкурс по продажу акций «Криворожстали» прошел прозрачно и открыто, поэтому нет никаких оснований для возвращения предприятия в государственную собственность. Хочу напомнить ТИМОШЕНКО, что на данный момент состоялась только продажа, конкурс фактически еще не закончился, и закончится только через 22 года, когда закончится контроль Фонда за выполнением инвестиционных обязательств”, - сказала председатель ФГИУ.

По ее словам, составляющими конкурса является подготовка к нему, сама продажа и контроль за инвестобязательствами. “Поэтому о прозрачности приватизации можно будет говорить только тогда, когда все до единого обязательства будут выполнены инвестором в полном соответствии с самим договором и с законодательством Украины», – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она отметила, что сегодняшние действия владельцев предприятия бросают тень на честность и прозрачность конкурса, и этого нельзя допустить. “Поэтому Фонд настаивает на беспрекословном выполнении всех обязательств, чтобы можно было с определенностью сказать, что процесс приватизации проходит действительно прозрачно и открыто”, - добавила она.

«И еще. Участие в конкурсе принимал не только «Миттал Стил», но и другие компании, которые рассчитывали, что кроме цены за пакет, им придется еще вносить средства в выполнение инвестиционных обязательств. Сегодня победитель конкурса и владелец «Криворожстали» не выполняет 4 пункта, значит, от него поступает меньше средств в предприятие, чем предусматривалось во время самого конкурса.

Не исключено, что если бы этих пунктов, на которых владелец «экономит», не было на этапе конкурса, цена на акции была бы выше, и получили бы в бюджет значительно больше средств. И победителем конкурса, например, стала бы другая компания, или, по крайней мере, больше компаний приняли участие в этом конкурсе.

Поэтому невыполнение инвестиционных обязательств, и еще хуже - отсутствие четкого и жесткого контроля со стороны государства за их выполнением – это все элементы непрозрачности приватизации», - отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Она отметила, что Фонд этого допустить не может. “И если Фонд не будет занимать четкую позицию, то это только вызовет возмущение других участников конкурса, и не исключено, что они сами подадут в суд и на Фонд, и на правительство с тем, чтобы признать приватизацию недействительной, из-за того, что предоставляются преимущества другой компании, а именно победителю конкурса», – подчеркнула руководитель Фонда.