Касько заявил, что фигурирует еще минимум в пяти уголовных производствах ГПУ против него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Касько сказал журналистам после допроса в ГПУ.

"Мне известно о существовании еще от трех до пяти уголовных производств, где в реестре фигурирует ссылка на меня, поэтому будем ждать новых вызовов. Как на меня, это ярко свидетельствует о тенденции, о тренде... На сегодняшний момент другого процессуального статуса у меня нет (кроме статуса свидетеля), но направление Генеральной прокуратуры очевидно, если, работая примерно 13 лет в органах прокуратуры, у меня не было ни одного дисциплинарного взыскания, в отношении меня не было никаких проверок или вопросов, то после увольнения и высказывания своей позиции о том, что происходит в Генеральной прокуратуре, уголовные производства посыпались как из рога изобилия", - заявил Касько.

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Как сообщал УНИАН, Касько заявил, что не понимает причин его сегодняшнего вызова Генпрокуратурой на допрос по делу злоупотребления служебным положением во время подачи заявлений о процессуальной вмешательство Государства Украина в дела Общего суда Европейского Союза по искам экс-президента Виктора Януковича и его сыновей в Украину.

18 апреля Касько допрашивали по делу относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Каська по делу о получении квартир и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.