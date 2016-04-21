Выступление Порошенко в Румынии (событие завершено)

Как сообщает пресс-служба президента Украины, ожидается, что глава Украинского государства проведет встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханесом. Главы государств совместно будут председательствовать во время украинско-румынских переговоров в расширенном формате. По результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Читайте такжеВВС Украины и Румынии намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

По завершении переговоров президентов запланирована встреча Порошенко и Йоханеса с представителями румынских и международных средств массовой информации.

Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале Администрации президента Украины www.youtube.com/user/PresidentGovUa. Ориентировочное время трансляции — 12:15.

Глава Украинского государства также проведет встречу с премьер-министром Румынии Дачианом Чолоша.

В рамках визита запланирована встреча президента с председателем Сената Румынии Кэлин Попеску Терчияну и председателем парламента Румынии Валерием Згония.

Глава Украинского государства также встретится с Патриархом Румынской Православной Церкви.