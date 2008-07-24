Ровенчане просят Ющенко помочь построить храм в Остроге

Общественность Ровенской области инициирует возведение в городе Острог православного храма Святого Василия-Константина Острожского.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим письмом инициаторы сооружения храма уже обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Организаторы акции отметили, что основанием для строительства храма в Остроге является решение поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского патриархата от 11 июля 2008 года, где князь Василий-Константин Острожский был причислен к лику святых. Кроме того, в 2008 г. исполняется 400 лет со дня смерти князя (1608 г.).

Письмо-обращение к Президенту подписали, в частности, ректор Национального университета «Острожская академия» Игорь ПАСИЧНИК, ректор Ровенской духовной православной семинарии УПЦ Киевского Патриархата о. Игорь ШВЕЦ, народный депутат Украины четырех созывов, экс-губернатор Ровенской области Василий ЧЕРВОНИЙ, ректор Национального университета водного хозяйства и природопользования Василий ГУРИН, директор Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра Владимир ПЕТРИВ, ректор Ровенского государственного гуманитарного университета Руслан ПОСТОЛОВСКИЙ.

Храм Святого Василия-Константина Острожского планируют построить на Княжьей горе в Остроге, который считается древней столицей Волыни. Именно в этом городе впервые была напечатана украинская Библия, первый «Букварь», здесь было основано первое высшее учебное заведение в Восточной Европе - Славянская греко-латинская академия (в настоящее время преемник этого заведения - Национальный университет «Острожская академия»).