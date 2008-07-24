Шкиль считает, что Лужкову нужна консультация у психиатра

Россия должна либо осудить слова мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, назвавшего Организацию Североатлантического договора (НАТО) “недружественно настроенным по отношению к России” блоком, либо полностью прекратить сотрудничество с Альянсом, считает заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины Андрей ШКИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ, об этом А.ШКИЛЬ сказал, комментируя вчерашнее выступление Ю.ЛУЖКОВА по случаю Дня военно-морского флота РФ, в котором мэр Москвы, в частности, в очередной раз выразил свое мнение о расторжении Россией Большого договора о дружбе с Украиной, а также о принадлежности Севастополя Украине.

«Слово «недружественные» – это синоним слова «враждебные», и в таком случае у России есть два варианта дальнейших действий: первый – это полностью прекратить сотрудничество с НАТО, если она считает НАТО враждебным блоком; или второй вариант – это осудить слова вышеупомянутого Ю.ЛУЖКОВА, если это не так», – сказал А.ШКИЛЬ.

Он также напомнил, что сотрудничество России с НАТО намного шире, чем сотрудничество НАТО и Украины.

«При обоих путях развития событий, слова ЛУЖКОВА несут в себе подстрекающую цель ради разжигания межгосударственного скандала и должны быть расценены Украиной как вмешательство в ее государственные интересы», – отметил депутат.

В то же время он добавил, что высказывание Ю.ЛУЖКОВА о принадлежности Севастополя не “нуждается ни в каких комментариях, разве что в консультации психиатра”.

Справка. В упомянутом выступлении Ю.ЛУЖКОВ, в частности, заявил: «Никогда какими-либо решениями Севастополь не передавался Украине. Единственное, что могло быть формальным основанием - это договор, подписанный десять лет назад, о дружбе, братстве, любви с Украиной. Этот договор предусматривал сохранение потенциала русского языка, предусматривал, что Украина не будет стремиться в военно-политические блоки, которые недружественно настроены по отношению к России».