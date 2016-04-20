Геращенко: Украина готова передать боевикам 50 человек для обмена на 25 заложников
Украинская сторона готова передать контролируемым Россией боевикам 50 человек для обмена на 25 украинских заложников.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.
"На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске, где украинскую сторону представляем я и В.Медведчук, мы выступили с инициативой освобождения заложников. Мы передали ОРДО список 25 украинцев, которые нуждаются в первоочередной медицинской помощи, давно содержатся в тюрьмах, имеют проблемы со здоровьем, чтобы их поскорее освободили. В свою очередь, украинская сторона готова передать 50 человек, которых разыскивают представители отдельных регионов Донецкой области", - сообщила Геращенко.
В то же время она отметила: "Мы предлагаем, чтобы операция по освобождению заложников состоялась до Пасхальных праздников, чтобы десятки семей встретили этот светлый православный праздник вместе, в кругу семьи".
"Также мы напомнили об обращении от украинских педагогов и ученых к представителям ОРДО с просьбой срочно освободить религиоведа И. Козловского, и что мы ждем ответа. Прошлись по фамилиям всех заложников, которые требуют срочного медицинского ухода", - добавила Геращенко.
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Кроме того, по ее словам, на сегодняшнем заседании Трехсторонней контаткної группы в Минске обсуждался вопрос доступа международных гуманитарных организаций на оккупированные территории, а также вопросы КПВВ.
"Особое внимание уделили вопросам контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Позиция Украины - накануне больших праздников растет количество людей, которые хотят посетить родственников или родные места в эти дни. Недопустимо проводить обстрелы КПВВ, вследствие чего был причинен ущерб КПВВ в Станице Луганской, и теперь объекты там требуют ремонта. На сегодня КПВВ в Луганской области не работают из-за вопроса безопасности. И поэтому срочно нужно прекратить нарушения режима тишины на линии соприкосновения, особенно в местах контрольных пунктов и согласованных транспортных коридоров. Мы выступаем за то, чтобы КПВВ заработали как можно быстрее, и на праздники люди могли навестить родных", - отметила Геращенко.