Геращенко: Украина готова передать боевикам 50 человек для обмена на 25 заложников

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

"На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске, где украинскую сторону представляем я и В.Медведчук, мы выступили с инициативой освобождения заложников. Мы передали ОРДО список 25 украинцев, которые нуждаются в первоочередной медицинской помощи, давно содержатся в тюрьмах, имеют проблемы со здоровьем, чтобы их поскорее освободили. В свою очередь, украинская сторона готова передать 50 человек, которых разыскивают представители отдельных регионов Донецкой области", - сообщила Геращенко.

В то же время она отметила: "Мы предлагаем, чтобы операция по освобождению заложников состоялась до Пасхальных праздников, чтобы десятки семей встретили этот светлый православный праздник вместе, в кругу семьи".

"Также мы напомнили об обращении от украинских педагогов и ученых к представителям ОРДО с просьбой срочно освободить религиоведа И. Козловского, и что мы ждем ответа. Прошлись по фамилиям всех заложников, которые требуют срочного медицинского ухода", - добавила Геращенко.

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Кроме того, по ее словам, на сегодняшнем заседании Трехсторонней контаткної группы в Минске обсуждался вопрос доступа международных гуманитарных организаций на оккупированные территории, а также вопросы КПВВ.

"Особое внимание уделили вопросам контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Позиция Украины - накануне больших праздников растет количество людей, которые хотят посетить родственников или родные места в эти дни. Недопустимо проводить обстрелы КПВВ, вследствие чего был причинен ущерб КПВВ в Станице Луганской, и теперь объекты там требуют ремонта. На сегодня КПВВ в Луганской области не работают из-за вопроса безопасности. И поэтому срочно нужно прекратить нарушения режима тишины на линии соприкосновения, особенно в местах контрольных пунктов и согласованных транспортных коридоров. Мы выступаем за то, чтобы КПВВ заработали как можно быстрее, и на праздники люди могли навестить родных", - отметила Геращенко.