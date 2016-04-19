Юнкер надеется, что в ЕС рассмотрят прогресс Украины по безвизовому режиму в ближайшие недели
12:22, 19 апреля 2016Политика
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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер надеется, что Европейский парламент и Европейский Совет в ближайшие недели рассмотрит прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.
REUTERS
Об этом он сказал в ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Украина и Грузия получили положительное заключение (отчет) комиссии, и я надеюсь, что Европейский парламент и Европейский Совет рассмотрят в ближайшие недели", - заявил Юнкер.
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Как сообщал УНИАН, ранее Юнкер отмечал, что ЕК в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.
Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Европейский Совет до июня рассмотрит прогресс Украины по безвизовому режиму.
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