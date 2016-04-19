Юнкер надеется, что в ЕС рассмотрят прогресс Украины по безвизовому режиму в ближайшие недели

Об этом он сказал в ходе выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Украина и Грузия получили положительное заключение (отчет) комиссии, и я надеюсь, что Европейский парламент и Европейский Совет рассмотрят в ближайшие недели", - заявил Юнкер.

Читайте такжеГлава МИД Литвы: к лету украинцы должны получить безвизовый режим с Евросоюзом

Как сообщал УНИАН, ранее Юнкер отмечал, что ЕК в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.

Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Европейский Совет до июня рассмотрит прогресс Украины по безвизовому режиму.