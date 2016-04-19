Парубий предлагает созвать заседание Совбеза ООН из-за запрета Меджлиса оккупантами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытия заседания парламента.

Парубий напомнил, что накануне Министерство юстиции РФ объявило Меджлис экстремистской организацией.

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По словам председателя парламента, необходимо сделать все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить от российской оккупации "наши земли и наших крымскотатарских братьев".

"Я от имени украинского парламента обращаюсь к международным организациям дать реакцию на это преступление", - сказал Парубий.

Также он обратился к Министерству иностранных дел Украины с просьбой "рассмотреть возможность срочного созыва Совета безопасности ООН по этому вопросу".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля так называемая «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар. В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности".