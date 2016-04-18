МИД Украины протестует против принудительного предоставления политзаключенному Афанасьеву гражданства РФ

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

МИД напоминает, что 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН резолюцией №68/262 подтвердила территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтвердила нелегитимность так называемого "референдума" на территории Автономной Республки Крым и Севастополя 16 марта 2014 года.

"Соответственно, граждане Украины, которые проживают на территории АР Крым, не могут признаваться ни как граждане РФ, ни как лица с множественным гражданством", - подчеркивается в сообщении.

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МИД констатирует, что согласно закону «О гражданстве Украины», оно прекращается только вследствие выхода из него, утраты, а также по основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

"Несмотря на наличие в личном деле Геннадия Афанасьева паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также официальные заявления его об отказе от российского гражданства и принадлежности к гражданству Украины, российская сторона не признает украинское гражданство и отказывается предоставлять разрешение на встречу с ним консульских должностных лиц Украины", - отмечают в ведомстве.

МИД требует от российской стороны прекратить незаконные действия относительно принудительного предоставления Афанасьеву российского гражданства, предоставить разрешение украинским консулам на встречу с соотечественником, а также немедленно освободить Афанасьева из-под стражи и обеспечить его возвращение в Украину.

Напомним, на днях уполномоченный по правам человека в РФ официально подтвердила украинское гражданство политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка, также "задержанных" оккупантами в Крыму и осужденных по делу "крымских террористов".

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