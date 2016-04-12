Омбудсмен РФ официально подтвердила украинское гражданство Сенцова и Кольченко

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте омбудсмена России.

"По собственной инициативе уполномоченный в ходе посещения О.Сенцова и А.Кольченко предложил им написать заявления в свой адрес с просьбой о содействии в подтверждении гражданства Украины. В результате, в июле 2014 года по поступившим заявлениям О.Сенцова и А.Кольченко, а также по обращениям их адвокатов и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Уполномоченным был предпринят ряд мер, а также сформирована правовая позиция, которая изложена ниже, по вопросу принадлежности названных граждан к гражданству Украины", - отмечается в сообщении.

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По информации омбудсмена, Сенцов и Кольченко, проживавшие до ареста на территории Крыма, просили считать их только украинскими гражданами. "В то же время, в соответствии со статьей 5 Договора между РФ и Республикой Крым от 18.03.2014, они были признаны гражданами Российской Федерации, "поскольку в установленный Договором месячный срок официально не заявили об отказе от российского гражданства".

Сообщается также, что уполномоченный в переписке с компетентными российскими органами, вовлеченными в дело названных граждан, "настаивал, что они остаются гражданами Украины вне зависимости от наличия у них гражданства России, гипотетически приобретенного на основании названного договора".

"Наличие украинского гражданства О.Сенцова и А.Кольченко официально подтверждено и ни у кого не вызывает сомнения", - говорится в сообщении.

Однако подчеркивается, что "сохраняется расхождение во мнениях об их двойном гражданстве".

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в российской Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

Позже стало известно, что Минюст РФ поручил подготовить документы для передачи Украине Сенцова, Кольценко и еще 2 политзаключенных.