Двое депутатов Киевсовета получили ранения под Песками - ВО "Свобода"

Об этом сообщают члены ВО "Свобода" в социальных сетях.

По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, "свободовцы" попали под обстрел вражеских АГС возле Песков".

В свою очередь Попов на своей странице в Facebook разместил комментарий, "чтобы предотвратить панику". Он сообщил, что вместе с Кузиком в субботу вечером попал под прицельный обстрел из АГС, в результате чего пострадали оба и поврежден автомобиль, которым мы передвигались".

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"Ранения и повреждения нетяжелые, все на ходу", - отметил Попов.

Также он сообщил, что "получил ранение в плечо, 4 осколка, а Кузик - ранение в грудь, 1 обломок".

"Жизненно важные органы не повреждены. Обломки пока не вытаскивали, догартовуватимуть, в Киеве", - добавил депутат.

Еще двое лиц, которые находились с ними в автомобиле - Маргарита Омеляненко и депутат Киевсовета Владимир Бохняк - не пострадали.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля под Песками были ранены двое волонтеров. Правоохранители установили, что пострадали двое мужчин 36 и 37 лет. Они направлялись на микроавтобусе в село Водяное, в районе села Пески попали под гранатометний обстрел. В результате один из них получил огнестрельное ранение плеча, другой - огнестрельное ранение грудной клетки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.