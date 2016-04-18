ПАСЕ отказалась от отдельных дебатов по делу Савченко вопреки настаиванию украинской делегации - СМИ
Запрос на срочные дебаты по делу Надежды Савченко исчез из перечня вопросов повестки дня, предоставленного до утверждения весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом пишет Европейская правда.
Зато, как отмечается, в документе добавлены несколько новых запросов на дебаты, в частности – относительно оффшорных скандалов, связанных с публикациями Panama Papers.
Запрос на срочные дебаты также подан по вопросу миграционного кризиса и соглашения Турции с ЕС.
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По данным издания, это означает, что вопрос Надежды Савченко не будет рассмотрен на сессии отдельным вопросом, несмотря на настояния украинской делегации в ПАСЕ и несмотря на то, что раньше СЕ планировала такое рассмотрение.
Одновременно отмечается, что вопрос незаконного заключения Савченко все же будет обсужден в четверг среди других "украинских вопросов", в рамках доклада "Гуманитарные вопросы в отношении лиц, захваченных во время войны в Украине".
Как сообщал УНИАН, весенняя сессия ПАСЕ должна была начаться с обсуждения дальнейшей судьбы Савченко.