ПАСЕ отказалась от отдельных дебатов по делу Савченко вопреки настаиванию украинской делегации - СМИ

Об этом пишет Европейская правда.

Зато, как отмечается, в документе добавлены несколько новых запросов на дебаты, в частности – относительно оффшорных скандалов, связанных с публикациями Panama Papers.

Запрос на срочные дебаты также подан по вопросу миграционного кризиса и соглашения Турции с ЕС.

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По данным издания, это означает, что вопрос Надежды Савченко не будет рассмотрен на сессии отдельным вопросом, несмотря на настояния украинской делегации в ПАСЕ и несмотря на то, что раньше СЕ планировала такое рассмотрение.

Одновременно отмечается, что вопрос незаконного заключения Савченко все же будет обсужден в четверг среди других "украинских вопросов", в рамках доклада "Гуманитарные вопросы в отношении лиц, захваченных во время войны в Украине".

Как сообщал УНИАН, весенняя сессия ПАСЕ должна была начаться с обсуждения дальнейшей судьбы Савченко.