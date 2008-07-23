У Луценко говорят, что ПР крышует Кернеса и не только его

Гражданское движение «Народная самооборона» заявляет, что требования Партии регионов об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел являются незаконными.

Как говорится в заявлении «Народной самообороны», переданном агентству УНИАН, деятельность министра внутренних дел Украины, лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО по наведению порядка в государстве и привлечению к ответственности взяточников, коррупционеров и других нарушителей закона, невзирая на их чины и ранги, «никогда не вызывала восхищения у Партии регионов и ее нынешних временных политических союзников в Секретариате Президента. Ведь упомянутая политическая сила давно превратилась в своеобразную «крышу» для тех высоких должностных лиц, которые свое откровенное игнорирование закона привыкли выдавать за оппозиционные политические убеждения».

«Однако членам «Народной самообороны», - говорится в заявлении, - и в голову не приходило, что в своем горячечном запале, оскорбленная вполне законным (согласно нормам действующего Гражданско-процессуального кодекса) принудительным приводом на допрос ее представителя, секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА по делу о наркотраффике, Партия регионов прибегнет к циничным оскорблениям руководителя МВД. Ведь еще 1 июля 2008 года в присутствии свидетелей Г.КЕРНЕСУ вручили повестку о вызове на допрос и предупредили о принудительном приводе в случае неявки к следователю МВД без уважительной причины. К сожалению, гражданин КЕРНЕС откровенно пренебрег законными требованиями следователя, из-за чего к нему были применены предусмотренные законом санкции».

В «Народной самообороне» считают, что «дерзость, с которой Партия регионов начала апеллировать к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, требуя представления на увольнение министра внутренних дел, служит лишним подтверждением того, что отдельные представители этой политической силы никогда не дружили с законом».

«Народная самооборона» призывает премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и в дальнейшем последовательно придерживаться линии правительства, направленной на искоренение коррупции в обществе, и не идти на уступки тем силам, которые стремятся вернуть в Украине времена вседозволенности, безответственности и безнаказанности.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов требует от премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО немедленно сделать представление на увольнение министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО «в связи с грубым нарушением им законов, Конституции Украины и прав человека во время задержания исполняющего обязанности Харьковского городского председателя Г.КЕРНЕСА». Кроме того, Партия регионов требует от Генеральной прокуратуры немедленного возбуждения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

22 июля в Харькове работники милиции задержали Г.КЕРНЕСА. Цель задержания, по данным милиции, - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном поводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.