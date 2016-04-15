В МИД рассчитывают на завершение ратификации Нидерландами ассоциации Украина-ЕС

Об этом он заявил журналистам в рамках Киевского форума по безопасности, передает "Европейская правда"

"Да, я вынужден признать, что результат референдума очень негативный", - отметил он.

Климкин подчеркнул, что референдум не был направлен против Украины, а сейчас готовится референдум о трансатлантическом соглашении о свободной торговле, "что является очень серьезным вызовом".

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"Сейчас в Нидерландах продолжаются консультации о том, как выйти из этой ситуации. Надеюсь, по итогам консультаций ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель. Возможно – с определенными политическими декларациями (с нидерландской стороны - Ред.)", - заявил министр.

Напомним, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

7 апреля правительство Нидерландов заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам референдума, приемлемый для всех сторон.