В МИД рассчитывают на завершение ратификации Нидерландами ассоциации Украина-ЕС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает, что Нидерланды завершат ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, несмотря на результаты референдума.
Об этом он заявил журналистам в рамках Киевского форума по безопасности, передает "Европейская правда"
"Да, я вынужден признать, что результат референдума очень негативный", - отметил он.
Климкин подчеркнул, что референдум не был направлен против Украины, а сейчас готовится референдум о трансатлантическом соглашении о свободной торговле, "что является очень серьезным вызовом".
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"Сейчас в Нидерландах продолжаются консультации о том, как выйти из этой ситуации. Надеюсь, по итогам консультаций ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель. Возможно – с определенными политическими декларациями (с нидерландской стороны - Ред.)", - заявил министр.
Напомним, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.
7 апреля правительство Нидерландов заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам референдума, приемлемый для всех сторон.