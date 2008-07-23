Парламент Крыма соберется на внеочередную сессию

24 июля пройдет внеочередная сессия Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва, на которой, в частности, планируется внести изменения в постановление крымского парламента о бюджете автономии на 2008 год.

Об этом говорится в распоряжении председателя ВР Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО о созыве внеочередной сессии, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос об освобождении Валико АВИДЗБЫ от должности председателя Республиканского комитета АРКпо торговле и защите прав потребителей.

Также в повестке дня сессии – вопросы управления имуществом, принадлежащим автономии.