Парламент Крыма соберется на внеочередную сессию
05:18, 23 июля 2008Политика
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Для внесения изменений в бюджет
24 июля пройдет внеочередная сессия Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва, на которой, в частности, планируется внести изменения в постановление крымского парламента о бюджете автономии на 2008 год.
Об этом говорится в распоряжении председателя ВР Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО о созыве внеочередной сессии, текстом которого располагает УНИАН.
Кроме того, на заседании планируется рассмотреть вопрос об освобождении Валико АВИДЗБЫ от должности председателя Республиканского комитета АРКпо торговле и защите прав потребителей.
Также в повестке дня сессии – вопросы управления имуществом, принадлежащим автономии.
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