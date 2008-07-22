Регионалы требуют у ГПУ защитить Кернеса от произвола Луценко

Партия регионов требует немедленного вмешательства в дело исполняющего обязанности Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА Генеральной прокуратуры, которая должна "прекратить произвол милиции" и добиться немедленного освобождения Г.КЕРНЕСА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

Партия регионов, по словам авторов заявления, выражает решительный протест против "вопиющего нарушения Закона, прав человека, Конституции, против произвола милиции в отношении исполняющего обязанности Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА".

Как отмечается в заявлении, "22 июля в Харькове грубым образом на машину скорой помощи, которая везла в клиническое отделение больницы в настоящее время исполняющего обязанности городского председателя Харькова Геннадия КЕРНЕСА, напала группа вооруженных в масках милиционеров. Они автомобилями прижали машину скорой помощи к обочине дороги, выбили в ней дверцы и силой вытащили Геннадия КЕРНЕСА из скорой, бросили его в милицейскую машину и повезли в Киев".

Партия регионов видит в таких методах милиции "продолжение практики политических преследований 2005 года и бериевских методов 30-х годов".

Как утверждают авторы заявления, "нарушая Закон, права человека, Конституцию Украины, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО сводит личные счета с Геннадием КЕРНЕСОМ, используя для этого государственную правоохранительную машину".

"Партия регионов всегда стояла на позициях, что перед Законом должны все быть равны. Мы и сегодня подчеркиваем: кто виновен - должен отвечать, но отвечать перед правосудием, перед Законом, а не перед произволом морально обанкротившегося министра внутренних дел", подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по информации Департамента связей с общественностью МВД Украины, сегодня в Харькове работники милиции задержали секретаря Харьковского городского совета Г.КЕРНЕСА.

Цель задержания, по данным милиции - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в ДОС отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».

Комментируя это событие, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что принудительный привод Г.КЕРНЕСА к следователю стал результатом длительного игнорирования им Закона и своих обязанностей как гражданина.