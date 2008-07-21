Через 80 лет возобновлено богослужение в Катерининской церкви

В Чернигове возобновлено богослужение в Катерининской церкви, которая решением главы областной государственной администрации в 2006 году была передана общине Украинской православной церкви - Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, богослужение в Катерининской церкви возобновлено после более чем 80-летнего перерыва. Епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН в субботу, 19 июля, осуществил чин обновления храма, а в воскресенье состоялась первая Божественная Литургия.

На пресс-конференции владыка отметил, что отныне Катерининская церковь – полноценный храм, в котором может совершаться Божественная Литургия и проводиться венчание.

Между тем верующие УПЦ Московского патриархата продолжают пикетировать храм, протестуя против передачи его Киевскому патриархату. Поэтому свободный вход в церковь во время первого богослужения обеспечили работники правоохранительных органов. Епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН сообщил, что накануне обратился с письмом к руководителю областного УМВД и просил обеспечить порядок.

«Мы спокойно подошли к храму, никакого большого сопротивления не было», - сказал он.

Представители казацкой общины, которой передан храм, обещают, что это будет настоящая казацкая церковь. На ее восстановление, согласно предварительным подсчетам, нужно около 1,5 млн. грн., и эти средства будет находить казацкая община. Также представители общины убеждены, что возобновление богослужений в Катерининской церкви – это один из шагов к развитию поместной украинской церкви.

Верующие УПЦ Московского патриархата утверждают, что не прекратят пикетирования храма, и считают действия представителей УПЦ Киевского патриархата неправомерными и надеются «на милость Божью».

Как сообщалось, больше двух лет в Чернигове продолжается пикетирование Катериниской церкви верующими УПЦ Московского патриархата, начатое после распоряжения о передаче церкви казацкой общине УПЦ Киевского патриархата. После судебной тяжбы Высший апелляционный суд оставил распоряжение председателя ОГА в силе.

Раньше в храме располагался Музей народно-декоративного искусства Черниговщины как составляющая исторического музея имени В.В.Тарновского.

*** Катерининская церковь в Чернигове – памятник истории и архитектуры XVII века. Построена в стиле украинского барокко в честь героизма казаков Черниговского полка, проявленного при штурме турецкой крепости Азов в 1696 году.