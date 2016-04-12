У Гройсмана уверяют, что почти все позиции по формированию Кабмина согласованы

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Сегодняшний итог переговоров по формированию КМ. Практически все позиции согласованы. Гройсману удалось отстоять реформаторское ядро в новом правительстве", - написал он.

Сьогод-ній підсумок переговорів по формуванню КМ.Практично всі позиції узгоджені.Гройсману вдалося відстояти реформаторське ядро в нов.Уряді — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) April 11, 2016

Читайте такжеНардеп от НФ: теперь мы вынуждены требовать от БПП новую кандидатуру премьера

Как сообщал УНИАН, СМИ стало известно, что "Блок Петра Порошенко" рассматривает кандидатуру Юрия Луценко на должность премьера. Причиной стал неожиданный отказ спикера ВР Владимира Гройсмана возглавлять правительство. Отмечалось, что Петр Порошенко также предлагал Александру Турчинову возглавить правительство, но тот отказался.

Вместе с тем, источники в Администрации президента сообщают, что председатель Верховной Рады Владимир Гройсман все таки согласился возглавить Кабминет министров.