У Гройсмана уверяют, что почти все позиции по формированию Кабмина согласованы

00:41, 12 апреля 2016
Политика
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Практически все позиции относительно формирования Кабинета министров Украины согласованы.

Фото УНІАН

Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

"Сегодняшний итог переговоров по формированию КМ. Практически все позиции согласованы. Гройсману удалось отстоять реформаторское ядро в новом правительстве", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, СМИ стало известно, что "Блок Петра Порошенко" рассматривает кандидатуру Юрия Луценко на должность премьера. Причиной стал неожиданный отказ спикера ВР Владимира Гройсмана возглавлять правительство. Отмечалось, что Петр Порошенко также предлагал Александру Турчинову возглавить правительство, но тот отказался.

Вместе с тем, источники в Администрации президента сообщают, что председатель Верховной Рады Владимир Гройсман все таки согласился возглавить Кабминет министров.

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