Шуфричу интересно, как олигархи будут голосовать с яхт и самолетов

Народный депутат от фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ сомневается во введении в Верховной Раде системы для голосования по отпечаткам пальцев вместо существующей системы «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня во время пресс-конференции, комментируя соответствующую инициативу спикера парламента Арсения ЯЦЕНЮКА.

По его словам, введение такой системы тотально заблокирует работу Верховной Рады Украины.

«Я не представляю, как будут олигархи от коалиции голосовать со своих яхт и частных самолетов. Это мне интересно будет посмотреть», - сказал он.

Н.ШУФРИЧ заверил, что является настолько настырным народным депутатом, что будет обращать внимание председателя ВР на каждого отсутствующего в сессионном зале.

По его мнению, если такая система будет введена, то этим самым председатель ВР А.ЯЦЕНЮК «добьет уже и так не существующую коалицию».

«Я думаю, что на этот счет у него будет очень неприятный разговор с Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО», - сказал он.

При этом Н.ШУФРИЧ выразил мнение, что «в последнюю минуту Арсению Петровичу объяснят, что он не понимает, что делает».

При этом народный депутат отметил, что как член оппозиции заинтересован во введении для коалиции такой системы для голосования.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, что было бы, если бы фракция Партии регионов входила в коалицию, Н.ШУФРИЧ заверил, что голосовали бы все народные депутаты от этой политической силы.

Отвечая на уточняющий вопрос, а голосовал бы в таком случае и Ринат АХМЕТОВ, Н.ШУФРИЧ сказал: «Уверен, что Ринат Леонидович приезжал бы на дни голосования и выполнял бы свой гражданский долг».

При этом Н.ШУФРИЧ отметил, что если бы фракция Партии регионов была коалицией, то в ВР был бы введен один день для голосования.