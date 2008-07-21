Меркель устроила Ющенко холодный душ

Германия поддерживает предоставление Украине ассоциации в новом усиленном соглашении с ЕС, однако подчеркивает, что это не будет означать автоматического членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после их переговоров в Киеве.

А.МЕРКЕЛЬ положительно оценила работу над усиленным соглашением между Украиной и ЕС.

Она напомнила, что в сентябре во Франции состоится саммит Украина-ЕС. «Мы как Федеративная Республика Германия можем себе представить, что глубина этого соглашения означает не только соглашение об усиленном партнерстве, а ее можно классифицировать как соглашение об ассоциированном членстве», - сказала она.

По мнению федерального канцлера, это соглашение станет существенным шагом в отношениях между Украиной и ЕС, особенно в экономической сфере.

При этом А.МЕРКЕЛЬ подчеркнула, что в данном случае речь не идет о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС, а о формулировке, предусмотренной в усиленном соглашении. По ее словам, соглашение, бесспорно, углубляет отношения между ЕС и Украиной, однако это не означает никаких конкретных перспектив членства в ЕС. «Это достаточно тесное приближение к Европейскому Союзу через статус так сказать добрососедской политики, который мы практикуем в наших отношениях со многими другими странами», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.