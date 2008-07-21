У Януковича не нашлось времени на Меркель

Встреча лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ не планировалась.

Об этом идет речь в комментарии народного депутата, заместителя руководителя парламентской фракции Партии регионов Анны ГЕРМАН, размещенном на официальном сайте партии.

“Встреча Виктора ЯНУКОВИЧА с Ангелой МЕРКЕЛЬ в ходе визита немецкого канцлера в Украину не планировалась. Протокольная служба лидера Партии регионов заблаговременно известила соответствующие службы немецкого канцлера о ранее запланированных других мероприятиях на этот период в рабочем графике Виктора ЯНУКОВИЧА”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Федеральный канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ посещает Украину с рабочим визитом.