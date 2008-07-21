Группа Луценко очистилась от беженца из коалиции

Депутатская группа в Верховной Раде “Народная самооборона” исключила из своего состава народного депутата Юрия БУТА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, член депутатской группы “НС” Кирилл КУЛИКОВ (фракция “Наша Украина – Народная Самооборона”) сегодня на пресс-конференции.

К.КУЛИКОВ, в частности, объяснил, что главной причиной исключения Ю.БУТА из депутатской группы является его фактический выход из коалиции. Вместе с этим К.КУЛИКОВ отметил, что формально-юридические обстоятельства и последствия такого поступка Ю.БУТА должен разъяснить Конституционный Суд.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о возможности наличия у бывшего коллеги российского гражданства, К.КУЛИКОВ отметил, что в случае установления этого факта Ю.БУТ должен быть лишен и полномочий народного депутата.