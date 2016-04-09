Кроме Roshen, Порошенко имеет активы в ряде предприятий (список)

Согласно материалам ZN.UA, активы президента Украины также есть в аграрном, промышленном, строительном и медиабизнесе.

Аграрные предприятия президента, например, ничуть не уступают по своим масштабам кондитерским, говорится в статье.

"Тем не менее и в материалах Международного консорциума журналистских расследований, и в разъяснениях юристов президента, и в заявлении Ротшильдов настойчиво звучит формулировка "кондитерский бизнес". А что будет с аграрным бизнесом, медиа-бизнесом, промышленными объектами, масштабными строительными проектами?" - отмечают в издании.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

Вместе с тем Порошенко заявил, что отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.

В свою очередь финансовые советники президента подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

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Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.

В то же время в НАБУ заявили, что не имеют полномочий проводить расследование в отношении действующего президента Украины.

В Государственной фискальной службе сообщили, что проверяют информацию о наличии у Порошенко офшорных счетов, но пока не видят в этом нарушений украинского законодательства.