"Панамский скандал": Юристов Порошенко "поймали" на путанице в показаниях по передаче Roshen (документ)
Заявление финансового советника президента Украины Петра Порошенко и управляющего директора компании ICU Макара Пасенюка относительно передачи доли президента в "Roshen" в "blind trust" противоречит его же ответу международной сети журналистов-расследователей OCCRP от 22 марта 2016 года.
В частности, в письме от 22 марта, подписанном господином Пасенюком, говорится следующее: «Условия траста были согласованы с доверительным управляющим. Траст будет «слепым» и безотзывным. Фактическая передача активов в траст требует соблюдения значительного количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», сообщает Громадське.
Читайте такжеГФС проверит информацию об учреждении Порошенко офшоров
Также указано, что «доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей».
Итак, в ответе от 22 марта говорится о том, что траст будет создан в будущем. В сообщении для СМИ от 5 апреля Макар Пасенюк заявляет, что доля господина Порошенко была передана в траст 14 января.
По состоянию на 5 апреля финансовые советники Президента не называют имя траста, которому якобы была передана доля господина Порошенко в Roshen. Также они отказываются показать любые документы, которые свидетельствуют о том, что такая передача все-таки состоялась.
Напомним, что 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об оффшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спотрстменов и деятелей культуры.
В документах также фигурирует и президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщал УНИАН, накануне юридическая фирма "Авеллум", которая занималась подготовкой доли президента в "Рошен" до продажи и передачи ее в blind trust (доверительную собственность), обнародовала заявление, в котором объясняется, почему были созданы оффшорные компании.