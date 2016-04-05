"Панамский скандал": Юристов Порошенко "поймали" на путанице в показаниях по передаче Roshen (документ)

В частности, в письме от 22 марта, подписанном господином Пасенюком, говорится следующее: «Условия траста были согласованы с доверительным управляющим. Траст будет «слепым» и безотзывным. Фактическая передача активов в траст требует соблюдения значительного количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», сообщает Громадське.

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Также указано, что «доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей».

Итак, в ответе от 22 марта говорится о том, что траст будет создан в будущем. В сообщении для СМИ от 5 апреля Макар Пасенюк заявляет, что доля господина Порошенко была передана в траст 14 января.

По состоянию на 5 апреля финансовые советники Президента не называют имя траста, которому якобы была передана доля господина Порошенко в Roshen. Также они отказываются показать любые документы, которые свидетельствуют о том, что такая передача все-таки состоялась.

Напомним, что 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта «Панамский архив» (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование об оффшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спотрстменов и деятелей культуры.

В документах также фигурирует и президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, накануне юридическая фирма "Авеллум", которая занималась подготовкой доли президента в "Рошен" до продажи и передачи ее в blind trust (доверительную собственность), обнародовала заявление, в котором объясняется, почему были созданы оффшорные компании.