СБУ: Проверкой информации об офшорных компаниях Порошенко должно заниматься НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

"У нас создано Антикоррупционное бюро, и все, что касается высших эшелонов (власти), - это расследуется там... Я считаю, что все, что расследуется, оно должно проходить в законном поле, ведь мы строим демократическое, правовое государство", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.

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Вместе с тем Порошенко заявил, что отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.

В свою очередь финансовые советники президента подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.

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В то же время в НАБУ заявили, что не имеют полномочий проводить расследование в отношении действующего президента Украины.

В Государственной фискальной службе сообщили, что проверяют информацию о наличии у Порошенко офшорных счетов, но пока не видят в этом нарушений украинского законодательства.