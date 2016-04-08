СБУ: Проверкой информации об офшорных компаниях Порошенко должно заниматься НАБУ
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что проверкой информации об офшорных компаниях президента Петра Порошенко должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
"У нас создано Антикоррупционное бюро, и все, что касается высших эшелонов (власти), - это расследуется там... Я считаю, что все, что расследуется, оно должно проходить в законном поле, ведь мы строим демократическое, правовое государство", - сказал Грицак.
Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое основывается на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях. По информации журналистов, такой шаг позволил Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь корпорации Roshen.
Читайте также"Панамский скандал": Поддержка Украины становится более сложной задачей для Запада из-за репутации страны - СМИ
Вместе с тем Порошенко заявил, что отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям.
В свою очередь финансовые советники президента подчеркнули, что на самом деле Roshen передана в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.
Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.
Читайте также"Панамский скандал": Сирийский режим Асада мог использовать офшоры, чтобы обойти санкции
В то же время в НАБУ заявили, что не имеют полномочий проводить расследование в отношении действующего президента Украины.
В Государственной фискальной службе сообщили, что проверяют информацию о наличии у Порошенко офшорных счетов, но пока не видят в этом нарушений украинского законодательства.