Представители Карпачевой расследуют драку на Графской пристани

Рабочая группа Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Севастополе изучает ситуацию, сложившуюся в результате конфликта на Графской пристани 5 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского омбудсмана, напомнив, что группа отбыла в Севастополь 17 июля.

По данным пресс-службы, в течение двух дней представители Уполномоченного встретились с руководством Севастопольской горгосадминистрации и горсовета, командующим ВМС Украины Игорем ТЕНЮХОМ, депутатами Верховной Рады Украины, городского и районных советов города Севастополя, начальником управления МВД Украины в городе Севастополе Валерием ПЕТУХОВЫМ, а также с непосредственными участниками, очевидцами и пострадавшими в результате конфликтной ситуации.

Представители Уполномоченного по правам человека посетили также севастопольский изолятор временного содержания, где находится под арестом один из участников столкновений с военнослужащими ВМС Украины депутат Ленинского районного совета города Севастополя Александр ДАНИЛОВ.

Представители Уполномоченного по правам человека приняли также жителей Севастополя с обращениями, которые касаются защиты их конституционных прав и свобод, а также изучают документы, касающиеся конфликта на Графской пристани.

По мнению представителей омбудсмана Украины, общественно-политическая ситуация в Севастополе остается напряженной, поскольку органами власти не приняты необходимые меры по устранению причин инцидента. Обращает внимание, отмечают в пресс-службе, и такое обстоятельство: конфликт произошел накануне годовщины Черноморского флота Российской Федерации, которая «для большинства горожан является традиционным праздником».

Рабочая группа Уполномоченного по правам человека продолжает осуществлять комплексный мониторинг ситуации в Севастополе с целью предотвращения в дальнейшем нарушений прав и свобод жителей города и военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Севастополе произошло столкновение между сторонниками партии «Русский блок», Прогрессивной социалистической партии Украины и общественной организации «Российская община Севастополя» с моряками украинского флота.

Украинские военнослужащие установили на стене нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году. Однако активисты пророссийских партий сорвали мемориальную доску.

По факту срыва памятной доски на Графской пристани 5 июля возбуждено уголовное дело.