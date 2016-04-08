СМИ: у Порошенко нашли еще 5 офшорных фирм

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" на Радио Свобода.

Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена президента Леонида Кучмы, когда Порошенко находился в оппозиции.

В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что оффшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, "задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины".

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Следователи обращались в Интерпол с просьбой приобщить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют как минимум 5 оффшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний "Укрпроминвест".

Речь идет о: Agroprodimrex Corp с оффшорной зоны штата Делавер (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited.

Но в 2004 году уголовное дело было закрыто и не было передано в суд.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко.

В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов Roshen.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, что Roshen передан в траст, и президент не имеет отношения к управлению этим активом.