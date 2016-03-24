В оккупированном Крыму фигурантов "дела 26 февраля" оставили под стражей

В Крыму, по решению Верховного суда Крыма, подконтрольного России, продлен арест фигурантам «дела 26 февраля».

Об это Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов, который выступает защитником одного из подсудимых – Ахтема Чийгоза.

«Срок содержания под стражей фигурантам дела – Ахтему Чийгозу, Али Асанову и Мустафе Дегерменджи продлен до 24 апреля», – сказал он.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 24 марта оставил без удовлетворения апелляцию прокуратуры аннексированного Крыма, которая требовала вернуть дело в суд для вынесения в последующем обвинительного заключения подсудимым.

После аннексии Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, принимавших участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Читайте также"Крымняша" Поклонская зачитала обвинение в отношение активистов, выступавших против аннексии Крыма

События происходили 26 февраля 2014 года. По данным российского следствия, из-за образовавшейся давки двое митингующих погибли, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

15 февраля на заседании российского Верховного суда Крыма было решено отправить данное дело на дорасследование.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».